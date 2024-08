Umwelt-Campus Birkenfeld ist Finalist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis

BIRKENFELD. Die Freude ist groß – der Umwelt-Campus Birkenfeld hat es als Vorreiter der Transformation unter die drei Finalisten der Kategorie „Schule und Hochschule“ des Deutschen Nachhaltigkeitspreises geschafft.

Zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und der Technischen Universität München gehört der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier zum Spitzenfeld – jetzt heißt es weiter Daumen drücken für die nächste Entscheidungsrunde. Wie bei der Oscar-Vergabe werden die Gewinner erst bei der Preisverleihung bekanntgegeben. Diese findet am 28. November mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik in Düsseldorf statt. Zu den bereits jetzt bekannten Ehrenpreisträgern gehört auch die erste weibliche Präsidentin Irlands und frühere UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Mary Robinson.

„Finalist im Deutschen Nachhaltigkeitspreis zu sein ehrt und freut mich als Präsidentin der Hochschule Trier und damit des Umwelt-Campus Birkenfeld in besonderem Maße. Mit unserer nachhaltigkeitsorientierten ganzheitlichen strategischen Ausrichtung in allen Aufgabenbereichen rund um Studium & Lehre, Forschung & Transfer sowie Governance & Campus-Gestaltung sehe ich uns bestens aufgestellt, nun auch als Siegerin aus der Preisverleihung für die Kategorie Schule und Hochschule hervorzugehen. Wenn wir auf unsere deutschlandweit führende Rolle im internationalen UI Green-Metric Ranking blicken, so ist diese Erwartung keinesfalls zu hoch gegriffen, sondern eher folgerichtig, wenn auch noch vorsichtig formuliert. Zu verdanken ist dieser Erfolg allen Mitgliedern, die tagtäglich an der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele mitwirken“, so die Präsidentin der Hochschule Trier Prof. Dr. Dorit Schumann.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist eine renommierte Auszeichnung in Deutschland, die Unternehmen, Einrichtungen und Initiativen würdigt, die herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit erbringen. Der Umwelt-Campus als innovatives Reallabor für Nachhaltigkeit und eine klimaneutrale Zukunft ist stolz auf die Anerkennung des Engagements und ist sich der Vorbildrolle für Nachhaltigkeit an Hochschulen bewusst. Als „Zero-Emission-University“ zeigt der Umwelt-Campus seit fast 30 Jahren, dass die komplette Versorgung einer Hochschule mit erneuerbarer Wärme und grünem Strom möglich ist.

Das ganzheitliche Konzept zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und die konsequente Integration des Nachhaltigkeitsgedankens verbindet alle Studiengänge durch intensive, internationale und transdisziplinäre Lehre und Forschung. Die Absolventinnen und Absolventen werden zu Treibern des gesellschaftlichen Wandels und sind am Arbeitsmarkt stark nachgefragt. (Quelle: Hochschule Trier)