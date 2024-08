Frontalkollision auf Bundesstraße im Saarland – zwei Personen schwer verletzt

NEUNKIRCHEN. Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße B41 kurz vor dem Kreisverkehr bei Neunkirchen-Sinnerthal wurden am gestrigen Freitagvormittag zwei Männer schwer verletzt. Bei der Rettung und medizinischen Versorgung der Unfallopfer unterstützten Ersthelfer, darunter auch ein Krankentransportwagen der Ambulanz Frisch, die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen und den Rettungsdienst tatkräftig.

Um 10.10 Uhr am Freitagmorgen wurden die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten zu einem Verkehrsunfall auf die an der Kreisstadt vorbeiführende Bundesstraße B41 alarmiert. Kurz zuvor waren nur wenige Hundert Meter vor dem Kreisverkehr Neunkirchen-Sinnerthal auf dem Streckenabschnitt in Richtung der Autobahn A8 zwei Autos frontal miteinander kollidiert: Ein silbergrauer Skoda Octavia Combi und eine blaue Mercedes-Benz C-Klasse. Die beiden 58 und 33 Jahre alten Fahrer waren jeweils alleine in ihren Autos und wurden durch den Unfall schwer verletzt. Eingeklemmt wurde aber keiner der beiden Fahrer.

Mehrere Ersthelfer, darunter auch die Besatzung eines Krankentransportwagens der Ambulanz Frisch, eilten den Unfallopfern direkt zur Hilfe. Sie setzten nicht nur einen Notruf ab, sondern begannen auch mit der medizinischen Erstversorgung der Verletzten. Als schon kurz darauf die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen mit mehreren Löschfahrzeugen und ihrem Rüstwagen an der Unfallstelle eintraf, war bereits einer der Verletzten aus seinem Fahrzeugwrack befreit. Für die Rettung des Verletzten aus dem stark lädierten Skoda Octavia mussten die Feuerwehrleute mit hydraulischem Rettungsgerät mehr Platz für den Rettungsdienst schaffen. Für einen besseren Zugang zum Verletzten und zur Vereinfachung seiner Rettung musste eine der Türen mit der Kraft eines hydraulischen Spreizers beiseite gedrückt werden.

Beide Verletzten wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt, bevor sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße B41 ab dem Kreisverkehr Neunkirchen-Sinnerthal in Fahrtrichtung Autobahn A8 gesperrt werden. In der Gegenrichtung konnte der Verkehr langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen befand sich mit rund 20 Feuerwehrangehörigen aus den Löschbezirken Neunkirchen-Innenstadt und Wiebelskirchen im Einsatz. Zwei Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Sankt Ingbert und Sankt Wendel sowie die durch DRK und Feuerwehr Neunkirchen besetzten Notarzteinsatzfahrzeuge aus Ottweiler und Neunkirchen eilten an die Unfallstelle. (Quelle: Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen)