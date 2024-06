Bitburg: Blinde Zerstörungswut – Graffiti-Schmierereien und Brandstiftung an Hauptschule

BITBURG. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es seit März 2024 an der Edith-Stein-Hauptschule in Bitburg zu einer Reihe von Straftaten.

Zwischen Samstag und Montag, 9. bis 11. März, besprühten unbekannte Täter einen Stahlpfosten mit Graffiti. Zu einem weiteren Graffiti-Vorfall kam es zwischen Freitag und Montag, dem 5. und dem 8. April, als unbekannte Täter Außen- und Toilettentüren beschmierten. Nur zwei Wochen später, zwischen 19. und 22. April, ebenfalls Freitag bis Montag, wurde die Eingangstüranlage im Untergeschoss erneut besprüht.

Am Mittwoch, 24. April, gegen 18.10 Uhr, entdeckte der Hausmeister der Schule einen kleinen Brand vor dem Haupteingang. Dort hatten unbekannte Täter offenbar einen Mülleimer ausgekippt und den Inhalt angezündet. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, verursachte aber Schäden an Tür und Mülleimer. Nur einen Tag später, am Donnerstag, dem 25. April, um 12 Uhr, lösten unbekannte Täter in der Schule mutwillig einen Brandmeldealarm aus, indem sie einen Handmelder betätigten.

Am vergangenen Dienstag, 4. Juni, zwischen 7 Uhr und 13:30 Uhr, kam es nun zu einem weiteren Vorfall. Bisher unbekannte Täter malten drei Hakenkreuze auf eine Mauer am Aufgang zum Schulhof. Die Hakenkreuze sind jeweils etwa 30 cm groß und wurden vermutlich mit einem dicken Permanent-Marker aufgebracht.

Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist bisher unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die in einem oder mehrerer dieser Fälle etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden: 06561 96850.