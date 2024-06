Kinder-Rugby-Tag im Trierer Waldstadion

TRIER. Wie die Rugby-Abteilung des FSV Trier-Tarforst mitteilt, findet am kommenden Samstag, 08.06.24, gemeinsam mit anderen Vereinen aus Rheinland-Pfalz im Waldstadion Trier ein Kinder-Rugby-Tag statt.

Zusammen mit den Kids vom RC Mainz und den Cubs der Honeybadgers Kaiserslautern ist, angeleitet von den Trainerinnen und Trainern der drei Vereine, zunächst ab 10.30 Uhr eine gemeinsame Einheit in den Altersklassen U6-U12 geplant.

Nach der Mittagspause wird dann in den jeweiligen Teams gegeneinander gespielt. Inzwischen auch schon wie bei den Großen mit richtigem Tackling. Es geht also schon ordentlich zur Sache. Dabei immer im Fokus: Egal in welcher Altersklasse, Spaß und das Gewinnen von Spielerfahrung stehen im Vordergrund.

Es wird außerdem parallel und im Anschluss an die Spiele ein buntes Programm inkl. Hüpfburg geben. Für das leibliche Wohl ist am Grill und Kuchenbuffet gesorgt. Kinder, die gerne mal schnuppern möchten, sind herzlich willkommen!

Weitere Informationen zum Trierer Rugby unter www.rugby-trier.de.