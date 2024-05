Trier: Vermisste Jugendliche aus Euren wohlbehalten aufgefunden

TRIER. Wie die Polizeidirektion Trier mitteilt, konnte die seit Dienstag, 28.05.2024, in Trier-Euren vermisste Jugendliche in den Morgenstunden des heutigen Donnerstags wohlbehalten in Trier aufgefunden werden.

Die vermisste, junge Frau kehrte nach einem Spaziergang mit ihren Hunden in einem Waldstück nahe der Ortslage Trier-Euren am Dienstag nicht nach Hause zurück. Es bestand die Annahme, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.