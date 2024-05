Saarland: 2000 Euro mit gestohlener EC-Karte abgehoben

HOMBURG. Eine bislang unbekannte Täterin veranlasste am 15.2.2024, um 14.18 Uhr, an einem Geldausgabeautomaten der Sparda Bank Homburg eine unberechtigte Auszahlung in Höhe von 2000 Euro mit einer zuvor entwendeten EC-Karte.

Kurze Zeit davor war der Geschädigten die Geldbörse, in der sich die eingesetzte EC-Karte befand, in der Talstraße aus ihrer Umhängetasche entwendet worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Telefon: 06841/1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)