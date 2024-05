++ Region: Wochenstart mit Regen – Feiertag wird sonnig ++

MAINZ. In der neuen Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst auf schauerartigen Regen und Wolken einstellen. Ab Mittwoch lockert es auf, am Feiertag am Donnerstag soll es sonnig werden und trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am Montag ist demnach ab dem Nachmittag Regen gemeldet, auch Gewitter und Starkregen sind möglich bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Der Dienstag bleibt regnerisch bei ähnlichen Temperaturen. Am Mittwoch lockert es ab dem Nachmittag auf und es wird abschnittsweise sonnig bei Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad.

Am Donnerstag können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dann laut Wetterexperten auf heiteres Wetter und Sonne freuen. Es soll trocken bleiben bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. (Quelle: dpa)