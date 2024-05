++ Unwetter: Überspülte Straßen und Hagel in der Eifel ++

OFFENBACH/REGION TRIER. Eine Gewitterfront ist am Donnerstag über Rheinland-Pfalz hinweg gezogen. Betroffen war am frühen Abend vor allem die Eifel.

Nach Angaben der Polizei Trier gab es erste Berichte über überspülte Straßen nach Starkregen und über Hagelschauer. Das Polizeipräsidium Koblenz berichtete von vereinzelten umgestürzten Bäumen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Gewittern mit Hagel und Starkregen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit gewarnt. Es könne zu Blitzschlag, umstürzenden Bäumen, Schäden an Gebäuden oder Überflutungen von Straßen und Kellern kommen. Eine Unwetterwarnung der Stufe drei (von vier) galt auch für den Landkreis Ahrweiler.

Regional seien in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch bis zu 40 Liter pro Quadratmeter sowie Hagelkörner mit bis zu zwei Zentimeter Durchmesser wahrscheinlich, teilte der DWD mit. Zudem seien Sturmböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 85 Kilometer pro Stunde möglich. Bei wiederholten Gewittern sei sogar extremer Starkregen mit bis zu 70 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden nicht ausgeschlossen.

Die Gewittergefahr mit Starkregen halte bis in die Nacht zum Freitag an. In der zweiten Nachthälfte nehme die Unwettergefahr aber ab.