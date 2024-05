Missglücktes Überholmanöver: Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

BAD BERGZABERN. Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Südliche Weinstraße sind am Donnerstag eine Frau getötet und zwei Männer schwer verletzt worden.

Laut Polizei hatte ein 61-Jähriger auf der Bundesstraße 48 bei Bad Bergzabern auf gerader Strecke ein anderes Fahrzeug überholt. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Bei der Kollision starb die 75 Jahre alte Beifahrerin in dem entgegenkommenden Wagen, der 84 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Ermittler haben einen Gutachter eingeschaltet, um die Unfallursache zu klären. Die Polizei sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin des überholten Fahrzeugs und nach anderen Zeugen.