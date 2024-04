Mann rettet sich mit Stichwunden ins Krankenhaus: Tatverdächtiger in U-Haft

Nachdem er einen Mann mit einem Messer angegriffen haben soll, wird vergangene Woche ein 30-Jähriger festgenommen. Er ist laut Polizei weiterhin in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht Zeugen.

BAD KREUZNACH. Nach einem mutmaßlich versuchten Tötungsdelikt in Bad Kreuznach befindet sich der Verdächtige weiterhin in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist das 41-jährige Opfer der Messerattacke auf dem Weg der Besserung. Der Mann aus Bad Kreuznach könne zeitnah das Krankenhaus verlassen. Den Angaben zufolge hat das K11 der Kriminaldirektion Mainz die Ermittlungen in dem Fall übernommen und sucht Zeugen.

Der 41-Jährige hatte sich vergangenen Donnerstag mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus in Bad Kreuznach gerettet. Den Angaben zufolge war er zuvor in der Nähe des Krankenhauses von einem 30-Jährigen mit einem Messer verletzt worden.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Es sei Untersuchungshaft für den Verdächtigen angeordnet worden. Dieser war noch am Abend der Tat im Auto vor seiner Wohnung von der Polizei festgenommen worden.