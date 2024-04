Kommunalwahl in Trier: 126 Wahlvorschläge eingegangen

TRIER. Für die Kommunalwahl in Trier am Sonntag, 9. Juni, sind bis zum Ende der Einreichungsfrist am Montagabend insgesamt 126 Wahlvorschläge eingegangen.

Das teilte die Stadt Trier am Montagnachmittag mit.

Über die Zulassung entscheidet der Wahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 25. April, um 17 Uhr, im Großen Rathaussaal.

Für den Trierer Stadtrat liegen zwölf Wahlvorschläge vor, das sind so viele wie noch nie. Einige davon gingen erst in den vergangenen Tagen ein, so dass das Wahlamt der Stadtverwaltung aktuell noch prüft, ob die Voraussetzungen zur Zulassung erfüllt sind. Die Entscheidung darüber trifft der Wahlausschuss am Donnerstag.

Wahlvorschläge für den Stadtrat liegen vor von (in alphabetischer Reihenfolge):

Alle Parteilosen Deutschlands e.V. (APD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Bündnis 90/Die Grünen

Christlich Demokratische Union (CDU)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Die Bürgerliste e.V.

Die Linke

Die PARTEI

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freie Wähler

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Unabhängige Bürgervertretung Trier e.V. (UBT)

Für alle Ortsbezirke ist mindestens ein Wahlvorschlag für die Ortsvorsteher-Wahlen eingegangen.

In acht Ortsbezirken gibt es nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten, in allen anderen haben die Bürgerinnen und Bürger voraussichtlich die Auswahl unter mehreren Kandidatinnen und Kanditaten. In Trier-Süd sind fünf Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, in Mitte/Gartenfeld und Trier-Nord jeweils vier.

Auswahl haben die Wählerinnen und Wähler auch bei den Ortsbeiräten. Außer im Stadtteil Kernscheid, wo es nur einen Wahlvorschlag gibt, liegen in allen anderen 18 Ortsbezirken zwischen zwei und sechs Listenvorschläge vor.

Wahlhelfer gesucht

Die Stadtverwaltung sucht für die am 9. Juni gleichzeitig stattfindende Europa- und Kommunalwahl nach wie vor Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Mehr Infos dazu auf www.trier.de/wahlen