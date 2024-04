++ Region: Neue Woche startet wechselhaft und kalt ++

Regen, Wolken, Schnee und Graupel erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenstart.

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch zum Beginn der neuen Woche wechselhaft und kalt. Am Montag müssen sich die Menschen auf Regen und Wolken einstellen, teils auch auf Schnee oder Graupel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Dabei werden höchstens Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag können die Tiefstwerte den Angaben nach zwischen plus 2 und minus 2 Grad liegen, im Bergland bei bis zu minus 5 Grad.

Am Dienstag wird das Wetter den Meteorologen zufolge heiter bis wolkig. Einzelne Schauer sind aber nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen demnach leicht an, auf maximal 7 bis 11 Grad. Aus Nordost weht ein mäßiger Wind mit teils starken Böen. Der DWD prognostizierte zudem Glätte.

Am Mittwoch soll es der Vorhersage zufolge wechselnd bewölkt und regnerisch werden. In Hochlagen ist auch mit Schnee zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad, in Hochlagen bei 5 Grad. (Quelle: dpa)