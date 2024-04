Reifenplatzer löst Unfallserie auf Autobahn aus – zwei Personen ins Krankenhaus

INGELHEIM AM RHEIN. Am 20.4.2024 kam es in der Zeit von 21.20 Uhr bis 22.25 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen kurz nach der Anschlussstelle Hechtsheim-West zu mehreren Verkehrsunfällen.

Zunächst erlitt der Fahrer eines PKW einen Reifenplatzer und blieb daraufhin auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Nachdem sich der Fahrer hinter der Schutzplanke in Sicherheit bringen konnte, kollidierte ein Transporter mit dem liegengebliebenen PKW. Durch den entstandenen Sachschaden waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und deshalb in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im zwischenzeitlich entstandenen Rückstau übersah eine Motorradfahrerin den vor ihr abbremsenden Sattelschlepper mit Auflieger und fuhr diesem von hinten mit ca. 50 bis 60km/h auf. Die Motorradfahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sattelschlepper entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Zur Zeit liegen keinerlei Hinweise zu dem Fahrzeug vor.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es im Rückstau zu einem weiteren Unfall zwischen einem Sattelschlepper mit Auflieger und einem PKW. Hierbei entstand lediglich leichter Sachschaden und die Insassen blieben unverletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie den notwendigen Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen konnte der Verkehr bis 0.30 Uhr lediglich über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Personen, die den Unfall zwischen der Motorradfahrerin und dem Sattelschlepper beobachten konnten und insbesondere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Heidesheim zu melden (Telefon: 06132/950-0). (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)