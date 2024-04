Bernkastel-Kues: Vandalismus in der Pfarrkirche St. Michael

BERNKASTEL-KUES. Am Dienstag, den 16.4.2024, kam es in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 19.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Pfarrkirche St. Michael in Bernkastel-Kues. Dabei wurden mehrere Seiten aus dem ausgelegten Evangeliar herausgerissen und diverse Blumen und Kerzen beschädigt.

Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Erkenntnissen im unteren vierstelligen Bereich bewegen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/95270 oder per E-Mail [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)