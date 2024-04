„Jugend bewegt Trier-West“: Projekt zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut

TRIER. Die Initiative Zeit für Gesundheit Trier hat die Teilnahme an dem Förderprogramm „Förderung von Projekten zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz“ bekannt gegeben. Im Rahmen dieses Programms startet das Projekt „Jugend bewegt Trier-West“ in Trier-West, das vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz gefördert wird.

Das Projekt zielt darauf ab, die Teilnahme von Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Gemeinschaft zu fördern und positive Veränderungen in ihrem Stadtteil herbeizuführen.

Durch eine Kombination aus Bildungsaktivitäten, praktischen Übungen und Gemeinschaftsaktionen werden die Jugendlichen ermutigt, sich aktiv für die Verbesserung ihres Lebensumfelds einzusetzen.

„Ich glaube fest daran, dass Jugendliche eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung ihrer Gemeinschaft spielen können und sollten“, sagt Nicola Dülk von Zeit für Gesundheit Trier. „Durch dieses Projekt möchte ich den Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu erheben und konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut in ihrem Stadtteil aufzuzeigen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zu ergreifen. Jugendliche sind Bürger und Bürgerinnen, die sich an demokratischen Prozessen beteiligen sollten. Sie sind die Zukunft. Warum sollten sie diese nicht aktiv mitgestalten? Das Projekt unterstützt die Jugendlichen und zeigt ihnen wie sie ihre Stimme gewinnbringend nutzen können.“

Das Projekt wird am 29. April 2024 offiziell gestartet und umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Diskussionen über demokratische Prinzipien, Einführungen in Recherchemethoden, praktische Übungen zur Entwicklung von Aktionsplänen und die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder- und Jugendliche in Trier-West. Begleitend dazu wird den Kindern und Jugendlichen der Umgang mit modernen Medien, Blogredaktion, Film- und Tonaufnahmen und vieles mehr ermöglicht. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, die in Trier-West wohnen und/oder dort zur Schule gehen. Schüler und Schülerinnen, die den Ganztagsunterricht in der Kurfürst Balduin RealschulePLUS besuchen, können ebenfalls an dem Projekt teilnehmen. Sie werden von der Schulleitung für die jeweiligen Termine freigestellt. Die Projektteilnehmer treffen sich jeden Montag, auch während der Ferienzeiten, von 14 – 16 Uhr/open End. Je nach Thema kann das Ende sich nach hinten verschieben. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei regelmäßiger Teilnahme wird eine Teilnahme Bescheinigung ausgestellt, mit der außerschulische Aktivität nachgewiesen kann.

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt, daher wird um Anmeldung per Mail gebeten unter

[email protected] mit folgenden Daten

Name, Vorname

Adresse

Telefonnummer/Mobilfunknummer

Mailadresse

Geburtsdatum

Schule/Klasse

Am 19. April 2024, um 19 Uhr, lädt Zeit für Gesundheit Trier zu einer Infoveranstaltung via Zoom ein. Interessierte Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte und andere Interessierte können sich unter [email protected] für die Veranstaltung bis zum 19.4.2025 17 Uhr anmelden. Der Veranstaltungslink wird kurz vor der Veranstaltung per E-Mail zugesendet. (Quelle: )