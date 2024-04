Dreister Diebstahl in Ayl: Langfinger klauen Gartenmöbel

AYL. Wie die Polizei Saarburg mitteilt, ist es am Montag, 29.04.2024, zwischen 09.00 Uhr und 11.20 Uhr in der Trierer Straße in Ayl zu einem Diebstahl mehrerer Gartenmöbel gekommen.

Hierbei wurde von einem bislang unbekannten Täter ein Gartentisch und vier Gartenstühle entwendet. Aufgrund der Größe der Gartenmöbel könnte der Täter diese auf einen Anhänger oder Transporter geladen haben.

Zeugen, welche zu diesem Zeitpunkt den Täter oder entsprechenden Transporter zum genannten Tatzeitraum gesehen haben, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155 0 in Verbindung setzen.