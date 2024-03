MPG Trier: Offizielle Abiturfeier in St. Maximin mit den „Pirates of the CarABIen“

TRIER. 94 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Max-Planck-Gymnasium bestanden. Darunter erzielte Maren Spang das Traumergebnis von 1,0. Gemäß ihrem Abimotto „Pirates of the CarABIen – 13 Jahre rum“ wurden die Leinen gelöst und die „Pirates“ machen sich auf in die weite Welt.

Schulleiter Armin Huber begrüßte herzlich die Abiturientinnen und Abiturienten in St. Maximin vor etwa 600 Gästen und gab den Absolventinnen und Absolventen folgende Lebensweisheit der Generation Z mit auf den Weg: „Sei authentisch und setze dich für das ein, woran du glaubst“. Nach den Grußworten von Herrn Christian Klein aus dem Schulelternbeirat ließen Frau Schneider und Herr Lellinger in der Lehrerrede die schulische Laufbahn der „Pirates of CarABIen“ auf ihrer MPG-Reise revuepassieren. Die Schülerrede von Elena Schwind und Steven Märtins ironisierte die Höhen und die Tiefen des Jahrganges im Laufe ihres Schullebens und endete mit einem herzlichen Dankeschön an die Schulgemeinschaft.

Folgende schulische Sonderpreise für vorbildliche Leistungen der Schülerinnen und Schüler wurden vergeben: Marc Rother wurde durch den Preis der Ministerin Frau Dr. Hubig vom Ministerium für Bildung „für vorbildliche Haltung und beispielhaftem Einsatz für die Schulgemeinschaft“ ausgezeichnet. Ihr vielfältiges und vorbildliches Engagement in der Schulgemeinschaft brachte Henrieke Helbrecht einen Buchpreis des Fördervereins ein. Philipp Adam erhielt den Preis des Schulleiters für sein vorbildlich sportliches Engagement bei den Sponsorenläufen des MPG.

Stammkurs Bio LK 2 (Karina Hausknecht)

Anouk Baumgärtner (Trier), Julian Feiten (Wasserliesch), Finn Gerber (Trier), Ida Haertlmayr (Trier), Emely Hennrich (Konz), Laurence Jost (Trier), Seba Kanaan (Konz), Michelle Kratt (Trierweiler), Antonia Lohmann (Trierweiler), Ole-Konstantin Monzel (Trier), Malu Morlock (Trier), Sam Moßmann (Zerf), Maximilian Regan (Osburg), Philipp Schmidt (Schönberg), Tayo Scholz (Wasserliesch), Nils Werner (Trier), Yasmin Wurdel (Trier), Charlize Zeimet (Trier)

Stammkurs Chemie LK1 (Frank Brüning)

Annalena Bonertz (Newel), Nils Ellwart (Trier), Jona-Aaron Heiduck (Trier), Serena Monteiro (Graach an der Mosel), Stella Neumann (Trier), Yazan Salama (Trier)

Stammkurs Deutsch LK2 (Esther Huhnd)

Alisa Arbert (Holzerath), Gerhard Bellersheim (Trierweiler), Malvina Berisha (Trier), Luis Grammatikou (Trier), Marc Haubrich (Trier), Henrieke Helbrecht (Trier), Sarah Heß (Lampaden), David Kauz (Hentern), Steven Märtins (Trier), Felix Mattes (Morscheid), Nicolas Peech (Trier), Marc Rother (Trier), Vadim Roth (Trier), Gero Schramer (Kasel), Violetta Weilert (Trier), Zora Werner (Trier)

Stammkurs Englisch LK 2 (Andreas Mayer)

Paul Alexandrow (Trier), Nelly Augsdörfer (Igel-Liersberg), Anna-Lena Berger (Igel), Yeliz Bozoglan (Trier), Lara Bunse (Trier), Lia Gabelia (Trier), Elena Gerullis (Sehlem), Alexandra Günter (Gutweiler), Simon Holzknecht (Korlingen), Rebecca Kuhn (Trier), Max Manikowski (Trittenheim), Meike Neuffer (Trier), Sebastian Pausch (Trier), Louisa-Maria Schritz (Nittel), Mia Wallace (Trier)

Stammkurs Informatik LK1 (Peter Braeutigam)

Fynn Burgard (Pellingen), Joshua Großmann (Igel), Phillip Günter (Trier), Sven Hansen (Gusterath), Alexander Klein (Trier), David Kober (Trier), Fabius Kuhnen (Föhren), Jonah-Samuel Mertes (Trier), Elena Schwind (Trier), Matthew Strauck (Biersdorf am See)

Stammkurs Physik LK 1 (Markus Lellinger)

Philipp Adam (Tawern), Annika Ebner (Schweich), Xenia Knaus (Trier), Roman Ries (Trier), Lukas Schmidt (Trier), Lukas Schmitt (Morscheid), Maren Spang (Saarburg), Zhao Wen Sun (Morscheid), Adrian Tronser (Trierweiler), Sven Weber (Trierweiler), Tim Zonker (Trier)

Stammkurs Sport LK1 (Uwe Hoffmann)

Fabian Amthor (Trier), Raul Cosano Kreutzer (Trier), Gregor Cüppers (Trier), Antony Gipson (Gutweiler), Florian Härtel (Trier), Yunes Keidel (Gondorf), Mathis Knopp (Trier), Miro Lenninger (Trier), Lena Mergen (Wasserliesch), Levin Moltschanow (Trier), Pablo Müller (Trier), Ben Pies (Trier), Illia Pugachov (Trier), Johannes Rettgen (Trier), Jule Schulten (Trierweiler), Carlotta Sibi (Trier), Justus Sorger (Trier), Emma von Wenzlawowicz (Vierherrenborn) (Quelle: Max-Planck-Gymnasium Trier)