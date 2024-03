Spitzen-Quote bei Pokal-Überraschung – So viele Menschen sahen das DFB-Pokalspiel im Durchschnitt

BERLIN. Das ZDF hat mit der Übertragung des Nachholspiels im DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach die Top-Quote am Dienstag erzielt.

Die Übertragungen des DFB-Pokals am Dienstagabend hat dem ZDF sehr gute TV-Zahlen beschert. 5,146 Millionen Menschen sahen im Durchschnitt den überraschenden 2:1 (1:1)-Sieg des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken gegen den Erstligisten Borussia Mönchengladbach. Das ergab laut AGF-Videoforschung einen Marktanteil von 20,5 Prozent. Die Live-Übertragung war die erfolgreichste Fernsehsendung des gesamten Tages.

Die ARD ist am 2. April (20.45 Uhr) live dabei, wenn die Saarländer im Halbfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern um den Einzug in das Endspiel in Berlin spielen. Im zweiten Vorrundenspiel trifft Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen am 3. April (20.45 Uhr) auf Lauterns Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf. Die Partie überträgt das ZDF. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele im DFB-Pokal-Wettbewerb. Das Finale findet am 25. Mai statt.