Tag der Mülltrennung: Warum die korrekte Abfalltrennung aktiver Umweltschutz ist

TRIER. Der 7. März ist der „Tag der Mülltrennung“. Dabei ist Mülltrennung sicherlich keine Aufgabe, die nur an einem Tag im Jahr von Bedeutung sein sollte. Und doch ist der Tag eine gute Gelegenheit, um die Bedeutung einer korrekten Abfalltrennung hervorzuheben und das Bewusstsein für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu schärfen.

Seit mehr als 50 Jahren ist der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) als öffentlich-rechtlicher Entsorger in der Entsorgung und Verwertung der Abfälle aus der Region Trier tätig. Am Tag der Mülltrennung möchte der A.R.T. die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, aktiv an der Mülltrennung teilzunehmen und dadurch aktiv Umweltschutz zu betreiben.

„Die Mülltrennung ist neben der Abfallvermeidung ein grundlegendes Element für eine umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Recyclings„, sagt Kirsten Kielholtz, Pressesprecherin des A.R.T. „Durch eine ordnungsgemäße Mülltrennung können wir Ressourcen schonen, die Umwelt schützen und einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.“

Der A.R.T. ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich aktiv an der Mülltrennung zu beteiligen, indem sie ihre Abfälle trennen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann eine sauberere, gesündere und nachhaltigere Umwelt für zukünftige Generationen geschaffen werden.

Info: Richtige Mülltrennung – mit dem Abfall ABC des A.R.T.

Das Abfall ABC des A.R.T. gibt unkompliziert Hilfestellung bei der richtigen Mülltrennung. Zu finden ist es auf der Webseite www.art-trier.de und in der A.R.T. App. Einfach in der Suchfunktion die Abfallart eingeben, dann werden die jeweiligen Entsorgungsmöglichkeiten angezeigt.

Plastik gehört in den Gelben Sack? Ein weit verbreiteter Irrtum. Umfangreiche Informationen, was wirklich in den Gelben Sack gehört, bietet die Webseite www.muelltrennung-wirkt.de der Dualen Systeme.