Erfolgreiche Spendenaktion: VG Saarburg-Kell übergibt 5000 Euro für Nestwärme Kinderhospiz

SAARBURG/TRIER. Im Dezember 2023 konnten die Bürgerinnen und Bürger bei weihnachtlichem Ambiente im Innenhof des “Haus Warsberg” in Saarburg ein wichtiges Projekt in der Region unterstützen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung hatten auf Initiative des Personalrates eigens einen Stand errichtet, wo sie an insgesamt sieben Abenden Glühwein und Kinderpunsch kostenfrei anboten. Mit dieser Aktion sammelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch selber den Standdienst übernahmen, Spenden für das geplante Nestwärme Kinderhospiz auf dem Trierer Petrisberg.

Insgesamt wurden dabei 190 Liter Glühwein und 30 Liter Kinderpunsch im Rahmen dieser „After-Work-Events“ ausgeschenkt. Glühwein und Kinderpunsch wurden gespendet vom Weingut Alois Boesen aus Palzem. Auch die Mitglieder des Saarburger Stadtrates und die Mitglieder des Verbandsgemeinderates beteiligten sich an der Aktion und spendeten jeweils ihre Sitzungsgelder.

So kam am Ende der stolze Betrag von 5.000 Euro zusammen, der vergangene Woche in den Räumlichkeiten der nestwärme in Trier durch die Erste Beigeordnete Simone Thiel und Mitglieder des Personalrates an den Verein übergeben werden konnte.

„Mit dem Nestwärme Kinderhospiz entsteht in unserer Region ein Ort, der Familien in schweren Zeiten begleitet und Hilfe bietet. Der Spendenbeitrag wurde durch den Einsatz unseres Personalrates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung realisiert, die sich leidenschaftlich für diesen wichtigen Zweck eingesetzt haben. Unser Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die fleißig für diese Aktion gespendet haben“, so Thiel.

Informationen zum Projekt “Nestwärme Kinderhospiz Trier” gibt es unter www.nestwaerme.org.