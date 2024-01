++ Trier: Protest-Veranstaltung auf dem Viehmarkt beendet – Viel Zuspruch am Straßenrand ++

TRIER. Wie Polizei und Stadt Trier mitteilen, ist die Protest-Veranstaltung auf dem Trierer Viehmarkt beendet – die Polizei weist in diesem Zuge noch einmal auf mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen hin.

Nach etwas mehr als zwei Stunden ist die Protestveranstaltung der Landwirte auf dem Trierer Viehmarkt in der Innenstadt beendet. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich daran etwa 1.500 Personen. Zuvor rollten laut Polizei über 1.000 Fahrzeuge durch Trier.

Der jederzeit friedliche Konvoi aus Traktoren und Lkws sorgte vor allem auf dem Trierer Alleenring für Aufsehen. Nicht selten fanden sich an den Straßen Menschen ein, die den Demonstrierenden zuwinkten und ihre Solidarität ausdrückten. Auch die Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt zeigten Verständnis für die Landwirte. In Gesprächen mit Teilnehmenden zeigte sich zudem eine klare Abgrenzung zu extremen Gruppierungen und solchen, die den Protest für ihre eigenen Interessen instrumentalisieren möchten.

Auf dem Abreiseweg fahren die Fahrzeuge, wie die Stadt Trier mitteilt, nicht mehr als Demonstration und Konvoi, sondern jeder für sich auf direktem Weg und gemäß der StVO.