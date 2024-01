TRIER. In den frühen Morgenstunden des 2.1.2024 geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Wohnung in der Trierer Innenstadt in Brand. Eine Bewohnerin konnte durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Trier nur noch tot geborgen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wird nachberichtet. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)