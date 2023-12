Kinder freuen sich über neues Holzhäuschen in der Kita Traben-Trarbach

TRABEN-TRARBACH. In der Kita Schatzinsel in der Ortsgemeinde Traben-Trarbach hat sich ein freiwilliges Helferteam zusammengeschlossen, um ein neues Holzhäuschen für den Spielplatz zu errichten.

Die Pfosten des alten Häuschens waren morsch, viele Bretter waren bereits lose und überall standen Schrauben hervor. Unterstützt wurde die Aktion mit einer Fördersumme der Westenergie AG in Höhe von 2.000 Euro durch die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort.

Als Projektpate engagierte sich Westnetz-Mitarbeiter Philipp Engel, der sich erfolgreich um die Förderung beworben hatte: „Es freut mich, dass die Kinder endlich ein neues Spielhäuschen haben, in dem sie wieder tolle, neue und phantasievolle Rollenspiele entwickeln können.“

Im Rahmen des Projekts haben die engagierten Freiwilligen das alte Häuschen demontiert. Danach haben sie eine kleine Grube im Erdboden ausgehoben und drei Steinklötze hineingesetzt. Auf die Klötze wurde dann der Boden des neuen Häuschens gelegt und die freiwilligen Helfenden konnten mit der Montage des Häuschens beginnen. Zuerst wurden die Wände festgeschraubt und anschließend das Dach montiert.

Bei Westenergie aktiv vor Ort handelt es sich um eine Initiative von Westenergie, bei der sich Mitarbeitende in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck in seinem Heimatort einbringt, erhält einen Zuschuss für Materialkosten. In den letzten 15 Jahren wurden über Westenergie aktiv vor Ort rund 12.000 ehrenamtliche Projekte in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen umgesetzt.