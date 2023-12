Trier: Strafprozess wegen Brandstiftung in Konz – Angeklagter in psychiatrischem Krankenhaus

TRIER. Am 21.12.2023 beginnt vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Dr. Matthias Meyer ein Strafprozess wegen u.a. schwerer Brandstiftung.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, am 20.6.2023 in Konz im Zustand der Schuldunfähigkeit ein Feuer im Bereich des Treppenaufgangs zum Dachboden seiner Doppelhaushälfte gelegt zu haben, wodurch das Treppenhaus des Wohnhauses in Brand geraten sei.

Ein Zeuge bemerkte von der Straße aus den Brandgeruch sowie die Rauchschwaden und alarmierte daraufhin die Feuerwehr sowie den im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte wohnhaften Zeugen. Aufgrund des schnellen Eingreifens und erste Löscharbeiten sowie des zeitnahen Einsatzes der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Der Angeklagte ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten und befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus. (Quelle: dpa)