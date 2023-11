Schwerer Unfall beim Überholen auf der A6: PKW gerät in Graben und überschlägt sich

ST. INGBERT. Am 27.11.2023, gegen 21.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB6, kurz vor der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte in Fahrtrichtung Mannheim, ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine unfallbeteiligte Person im Anschluss unerlaubt entfernte. Der bislang unbekannte Fahrer befuhr mit seinem unbekannten Fahrzeug die rechte Spur auf der BAB 6, aus Fahrtrichtung St. Ingbert-West kommend, in Fahrtrichtung St. Ingbert-Mitte.

Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW zeitgleich die linke Spur in selber Fahrtrichtung. Als der unbekannte Fahrer von der rechten Spur auf die linke Spur wechseln wollte, um einen LKW zu überholen, übersah dieser zunächst das herannahende Fahrzeug des Geschädigten. In der Folge musste das Fahrzeug des Geschädigten dem unbekannten Fahrzeug ausweichen, sodass dieser aufgrund der Wetterbedingungen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug.

Der PKW des Geschädigten geriet in der Folge über den Standstreifen in den rechten Graben, woraufhin dieser sich überschlug. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Der Geschädigte wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)