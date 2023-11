„Blau-Weiß“ Ehrang lädt zur Inthronisation des Ehranger Prinzenpaares

TRIER-EHRANG/SCHWEICH. Bevor der von der Flut 2021 stark betroffene Verein nach zweieinhalb Jahren passend zum Start in den Sitzungskarneval im Januar wieder in heimische Narrhalla – das Bürgerhaus Ehrang – zurückkehren darf, wird am 2. Dezember um 19.11 Uhr im Bürgerzentrum Schweich das neue Ehranger Prinzenpaar Captain Kyllania, Seine Tollität Prinz Andreas I. (Wagner) von mächtigen Klängen und stählerner Last, und Lady Kyllania, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Ingrid III. (Wagner) vom blauen Anker mit gewaltiger Planungskraft, inthronisiert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dank der Stadt Schweich mit dem Bürgerzenturm eine für diesen feierlichen Rahmen hervorragende Lösung gefunden haben“, so Dennis Labarbe, Vereinsvorsitzender. Unter dem diesjährigen Sessionsmotto „Der Ehriker Foasenicht droht keine Gefahr, unsre Superhelden beschützen Kyllania!“ wollen die Geschwister die dunklen Zeiten hinter Kyllania lassen und werben gleichzeitig mit einer neuen Zeit, die neue Helden braucht.

Zu dieser Veranstaltung laden die „Blau-Weißen“ interessierte Besucher herzlich ein. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen zur Session unter www.blau-weiss-ehrang.de/karneval-2024, auf facebook und Instagram (@blauweissehrang).

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. wurde 1909 gegründet und ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 570 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt.

Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.)