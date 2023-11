Region Trier: Zweithöchste Arbeitslosigkeit seit fünf Jahren – Abwärtstrend bei Stellenangeboten

TRIER. Im Oktober bleibt der Bestand an Arbeitslosen in der Region Mosel, Eifel und Hunsrück über dem Niveau des Vorjahres und ist damit der zweithöchste Wert in den letzten fünf Jahren. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist von September auf Oktober minimal um 15 auf 11.406 gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 1.239 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Aus einer Berufsausbildung heraus haben sich im Oktober 706 Menschen arbeitslos gemeldet, im Oktober 2022 waren es 510. Die Arbeitslosenquote bleibt stabil bei 3,9 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,5 Prozent.

Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier: „Es ist deutlich, dass das Risiko, arbeitslos zu werden, für den Personenkreis mit abgeschlossener Ausbildung sehr viel niedriger ist als für ungelernte Kräfte. Außerdem finden Facharbeiter einfacher eine neue Arbeitsstelle als Ungelernte. Daher kann ich nur an alle Beteiligten appellieren, in eine gute Berufsausbildung als Fundament des Erwerbslebens zu investieren.“

Im Monat Oktober wurden 775 Stellen neu gemeldet, 856 wurden beendet. Dies ergibt einen Bestand von 5.717 Stellen. Besonders hoch waren die Stellenzugänge aus freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie der Arbeitnehmerüberlassung. Allerdings hält bei der Nachfrage nach Arbeitskräften der Abwärtstrend im Vergleich zum Vorjahr weiter an. Im Oktober 2022 waren insgesamt 6.367 Stellen gemeldet.

„Der Bestand an bei der Agentur für Arbeit Trier gemeldeten Stellen ist leicht zurückgegangen. Dennoch möchte ich die insgesamt sehr gute Stellensituation hervorheben, wir bewegen uns hier auf einem sehr hohen Niveau. Trotz der gesamtgesellschaftlichen und politischen Krisen haben Menschen in unserem Bezirk ein sehr gutes und vielschichtiges Angebot an Arbeitsmöglichkeiten“, bilanziert Heribert Wilhelmi die Stellensituation.

Die Arbeitsmarktzahlen im Überblick

In der Region Trier waren im Oktober 11.406 Menschen arbeitslos gemeldet, 15 mehr als im September. Die Arbeitslosenquote blieb aufgrund der geringen Veränderung der absoluten Zahlen konstant bei 3,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.239 Personen bzw. 12,2 Prozent gestiegen. Von den 11.406 arbeitslosen Menschen hatten 6.116 keine abgeschlossene Berufsausbildung, 4.169 Facharbeiterniveau und 1.089 eine akademische Ausbildung.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Mehr Zugänge als Abgänge deuten auf eine steigende Arbeitslosigkeit hin. Im Oktober konnten 2.611 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon haben 805 eine neue Beschäftigung aufgenommen, darunter 24 eine Selbständigkeit, und 822 sind in Ausbildung bzw. Maßnahmen eingemündet. 2.635 Personen haben sich im Monat Oktober arbeitslos gemeldet. Aus einer Beschäftigung heraus waren es 991, aus Berufsbildung und Maßnahmen 706 und aus Selbständigkeit 15 Menschen.

Personengruppen – Jugendliche und ältere Arbeitslose, Frauen und Männer, Ausländer und Langzeitarbeitslose

6.016 der Arbeitslosen im Agenturbezirk Trier sind Männer, 5.390 Frauen. Unter den insgesamt 11.406 Arbeitslosen befinden sich 1.306 Jüngere unter 25 Jahren, 2.916 Ältere ab 55 Jahren, 3.878 Ausländer sowie 3.190 Langzeitarbeitslose und 679 schwerbehinderte Menschen.

Besonders die Personengruppe der älteren Männer ist vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen. So sind 53 mehr Männer arbeitslos als im Vormonat, bei den Frauen sind es 38 weniger. Von den 11.406 arbeitslosen Menschen sind im Oktober 3.986 über 50 Jahre alt und 2.916 Menschen 55 Jahre und älter.

Auch bei der Personengruppe der Ausländer sind die Zahlen gestiegen. Derzeit sind 3.878 Menschen ausländischer Herkunft arbeitslos gemeldet, 45 mehr als im September.

Im Oktober waren 63 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren weniger als im September arbeitslos gemeldet. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit ist damit um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent gesunken, 1.306 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sind aktuell auf Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche, 234 und damit 21,8 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Stellenangebote

Mit 5.717 gemeldeten Stellen bleibt der Stellenbestand zwar weiterhin hoch. Er liegt jedoch 10,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau, was 650 Stellen entspricht. Im Oktober sind 775 Angebote neu gemeldet worden, 97 mehr als im September, aber 49 weniger als im Vorjahresmonat. In den Bereichen Zeitarbeit mit 1.244 Stellen, verarbeitendes Gewerbe mit 815 Stellen, Handel mit 787 Stellen, Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen mit 593 Stellen und Gesundheits- und Sozialberufe mit 517 Stellen besteht im Oktober der größte Bedarf an Arbeitskräften.

Unterbeschäftigung

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen erfasst, die an Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen, zeitweise erkrankt sind oder eine Vorruhestandsregelung in Anspruch nehmen. Damit wird ein umfassenderes Bild der tatsächlichen Arbeitslosigkeit aufgezeigt. Im Oktober lag die Unterbeschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier bei 14.911 Personen, und die Unterbeschäftigungsquote bleibt damit bei 5,0 Prozent.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

3.917 Triererinnen und Trierer sind aktuell arbeitslos, 80 mehr als im September. Damit ist die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent gestiegen und liegt damit wieder auf dem Niveau von August 2023. Im Vergleich zum Vorjahr liegt sie um 0,7 Prozentpunkte höher.

Die Steigerung der Arbeitslosigkeit in der Stadt Trier zeigt sich an allen Personengruppen gleichermaßen: Von den 3.917 Arbeitslosen in Trier sind 2.139 männlich, 64 mehr als im September, was einer Steigerung von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat entspricht. 1.778 Frauen sind derzeit auf Jobsuche. Hier hat sich die Zahl im Vergleich zum Vormonat um 16 und damit 0,9 Prozent erhöht. Es sind 472 Jüngere unter 25 Jahren, sowie 744 Ältere über 55 Jahren arbeitslos gemeldet. Von den 3.917 arbeitslosen Menschen sind 1.509 Ausländer und 1.211 Langzeitarbeitslose. Die Bewegungsdaten zeigen in Trier einen Zugang von 934 Menschen, 856 konnten ihre Arbeitslosigkeit hingegen beenden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben sich die Zahlen entgegen der Tendenz des Agentur-Bezirks leicht positiv entwickelt. Im Oktober 2023 waren 2.277 Menschen und damit 56 weniger als im Vormonat auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote liegt im Oktober bei 3,5 Prozent und damit 0,1 Prozent niedriger als im September. Im Oktober 2022 hingegen waren 117 weniger arbeitslos gemeldet, was einer Steigerung zu diesem Jahr um 5,4 Prozent entspricht. Die Quote lag in 2022 bei 3,4 Prozent.

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich verzeichnete einen Zugang an 532 Menschen, die sich arbeitslos gemeldet haben, 581 konnten ihre Arbeitslosigkeit jedoch beenden. Von den Arbeitslosen sind im Landkreis 1.155 Männer, 1.122 Frauen. Unter den insgesamt 2.277 arbeitslosen Menschen befinden sich 237 jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 669 über 55-jährige, 784 ausländische und 617 langzeitarbeitslose.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit im Eifelkreis Bitburg-Prüm stieg von 1.413 im September auf 1.468 Personen, was einer Arbeitslosenquote von 2,7 und damit einer Steigerung um 0,1 Prozent entspricht. Damit sind 245 Personen mehr arbeitslos als im Vorjahresmonat. Die Quote bleibt weiterhin die niedrigste im Agenturbezirk Trier.

Das Geschlechterverhältnis im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist im Oktober weiterhin ausgeglichen, Von den insgesamt 1.468 sind 50,5 Prozent Männer und 49,5 Prozent Frauen. Die Altersstruktur zeigt, dass 177 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren und 403 Ältere ab 55 Jahren von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Der Bestand an ausländischen Arbeitslosen ist um 55 auf 470 gestiegen und im Landkreis sind 383 Langzeitarbeitslose. Im Oktober konnten 305 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. 360 Personen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos.

Kreis Vulkaneifel

1.420 Menschen sind im Oktober im Vulkaneifelkreis arbeitslos, 241 mehr als im Vorjahresmonat, 2 weniger als im September 2022. Die Arbeitslosenquote liegt im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 4,3 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 3,6 Prozent und der Bestand der Arbeitslosen bei 1.179.

Es haben sich 283 Menschen aus dem Kreis Vulkaneifel im Oktober neu arbeitslos gemeldet, 291 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Die 1.422 arbeitslosen Menschen sind zu 50,6 Prozent männlich, zu 49,4 Prozent weiblich. Es befinden sich 167 Jüngere unter 25 Jahren, 423 Ältere ab 55 Jahren, 405 Ausländer und 404 Langzeitarbeitslose unter ihnen.

Landkreis Trier-Saarburg

Der Landkreis Trier-Saarburg verzeichnet im Oktober einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 62 auf 2.324 Menschen. Damit liegt die Arbeitslosenquote weiterhin bei 2,9 Prozent. Im Oktober 2022 hat sich die Arbeitslosigkeit um 181 Personen bzw. 8,4 Prozent erhöht.

Männer sind im Landkreis Trier-Saarburg etwas stärker betroffen, so waren im Oktober 1.262 Männer und 1.062 Frauen arbeitslos gemeldet. Unter ihnen befinden sich 253 Jüngere unter 25 Jahren, 677 Ältere ab 55 Jahren, 710 Ausländer und 575 Langzeitarbeitslose. Die Bewegungsdaten im Landkreis zeigen eine positive Entwicklung: es meldeten sich im Oktober mit 526 weniger Menschen neu arbeitslos, als mit 578 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)