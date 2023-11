“Sehr intensives Spiel” erwartet: Gladiators Trier gastieren bei den Nürnberg Falcons

TRIER/NÜRNBERG. Nach dem erfolgreichen Nach dem erfolgreichen Doppelspieltag sind die Gladiatoren am Sonntag auswärts in Nürnberg gefordert. Tip-Off ist um 17.00 Uhr. Der Einsatz von Behnam Yakhchali fraglich.

Die ersten sechs Partien der ProA-Saison 2023/24 sind absolviert, und mit fünf Siegen konnten die Gladiators Trier einen erfolgreichen Saisonstart feiern. Am Sonntag (17.00 Uhr) steht das dritte Auswärtsspiel der noch jungen Spielzeit auf dem Programm, und die Moselstädter gastieren bei den Nürnberg Falcons. Nach zwei Siegen zum Saisonstart mussten sich die Nürnberger in den letzten vier Partien geschlagen geben und rutschten so auf den 14. Tabellenplatz der 2. Basketball Bundesliga. Dreimal in Folge waren die Falken zuletzt auswärts gefordert und wollen im Heimspiel gegen die aktuell drittplatzierten Gladiatoren in die Erfolgsspur zurückfinden.

Doch auch die Trierer Profibasketballer wollen ihre starke Form bestätigen und in Nürnberg den nächsten wichtigen Auswärtssieg einfahren. Ob Guard Behnam Yakhchali dabei mitwirken kann ist aktuell noch ungewiss. Zwar konnte, nachdem der iranische Nationalspieler im Heimspiel gegen Bayreuth umknickte und nicht mehr eingesetzt wurde, eine schwerwiegende Verletzung ausgeschlossen werden, dennoch schaut man nun von Tag zu Tag, ob ein Einsatz in Frage kommt. In Nürnberg wird es zudem zu einem Wiedersehen kommen. Auf Gladiators-Seite trifft Moritz Krimmer erstmals auf sein letztjähriges Team, und auf Nürnberger Seite agiert mit Bastian Doreth ein alter Bekannter der Trierer Profibasketballer.

Unter dem neuen Nürnberger Headcoach Virgil Matthews gab es im Falken-Kader einen größeren Umbruch zur neuen Saison. Für den nach Trier gewechselten Power Forward Moritz Krimmer verpflichtete man ProA-Routinier Julius Wolf, der sein Team aktuell mit 15,8 Punkten und 7,8 Rebounds pro Spiel anführt. Offensiv übernehmen dazu die drei Import-Spieler Courtney Alexander (13,3 Punkte pro Spiel), Anthony Gaines (13,2) und Isaiah Sanders (10,7) am meisten Verantwortung. Auch die deutsche Rotation um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Doreth, Sebastian Schröder, Matthew Meredith, Ferenc Gille und Tim Köpple bringt viel Qualität und Erfahrung mit. Dass vor allem die Offensive der Falcons sehr gefährlich sein kann, zeigen die erzielten Punkte pro Spiel, wo Nürnberg mit 87,3 auf dem zweiten Platz im ligaweiten Vergleich rangiert.

„Wir erwarten in Nürnberg ein sehr intensives Spiel. Nach vier Niederlagen in Folge stehen die Falcons mit dem Rücken zur Wand und werden sich in eigener Halle sicherlich beweisen wollen. Wir kommen mit einem gesunden und guten Selbstbewusstsein nach den zwei gewonnen Spielen vom vergangenen Wochenende und wollen in Nürnberg natürlich gewinnen. Die Falcons sind eine Mannschaft, die eher klein und schnell ist, also ähnlich wie die letzten beiden Gegner. Daran konnten wir uns zuletzt gut anpassen und unsere Stärken ausspielen. Wir wollen auch weiterhin inside punkten, aber auch deutlich besser von außen treffen, sodass wir noch schwerer auszurechnen sind. Für uns ist wichtig, dass wir den Ball gut laufen lassen, konzentriert spielen und wieder die Rebounds dominieren“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter und Co-Trainer der Gladiators Trier. (Quelle: RÖMERSTROM Gladiators Trier)