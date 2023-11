Auf Wanderweg: Morscher Baum fällt auf 77-jährige Frau

TRIPPSTADT/KAISERSLAUTERN. Auf einem Wanderweg bei Trippstadt (Landkreis Kaiserslautern) ist eine Frau von einem morschen Baum worden. Dieser habe die 77-Jährige im Rückenbereich getroffen, so dass sie zu Boden stürzte, teilte die Polizei mit.

Nach dem Unfall am Mittwochnachmittag in der Nähe der Karlstalschlucht wählten Familienangehörige den Notruf. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die Frau, bevor sie zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Wahrscheinlich wegen der nassen Witterung in Verbindung mit dem morschen Allgemeinzustand sei ein etwa zehn Meter langer Teil des Baums abgebrochen. Die Zugänge zu dem betreffenden Wanderweg wurden vorsorglich gesperrt.