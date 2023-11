LONGUICH. Wie die Polizei Schweich mitteilt, beschädigten unbekannte Personen in der Zeit vom 29.10.2023 bis zum 31.10.2023 einen Hochsitz, der in der Gemarkung Longuich, auf einem Feldweg zwischen der Kenner Ley und Sang stand.

Der Hochsitz wurde in Brand gesetzt und dadurch komplett zerstört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich (Tel: 06502/91570) in Verbindung zu setzen.