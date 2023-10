Mit Schreckschusswaffe bedroht: Streit zwischen Fußgängern und Autofahrer eskaliert

FRANKENTHAL. Am Samstag, 28.10.2023, kam es gegen 21.08 Uhr im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zur einer Gefahrensituation durch einen 42-jährigen Autofahrer. Dieser soll mit seinem blauen Dacia mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und hierbei vier Fußgänger gefährdet haben.

Daraufhin kam es zwischen dem Autofahrer und den Fußgängern zunächst zu einem Streitgespräch und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Autofahrer mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein soll.

Durch die Beamten konnten die Männer voneinander getrennt und die Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Weiterhin wurde der Führerschein des Autofahrers wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung beschlagnahmt.

Wer kann Angaben zum Fahrverhalten des Autofahrers oder zur anschließenden Auseinandersetzung, insbesondere hinsichtlich der Schreckschusswaffe, machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)