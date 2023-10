ERPELDINGEN. Am späten Abend des 27.10.2023 kam es gegen 22.45 Uhr in Erpeldingen an der Sauer, rue du Viaduc, zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger gekommen.

Der betrunkene Fußgänger torkelte beim Vorbeifahren eines Autos auf die Straße und wurde vom Außenspiegel dieses Autos erfasst. Infolgedessen wurde der Mann zu Boden gerissen und blieb leicht verletzt am Boden liegen.

Ein Alkoholtest bestätigte den Alkoholkonsum des Fussgängers. (Police Grand-Ducale)