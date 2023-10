Eifel-Mosel Bären empfangen Rockets: Top-Team zu Gast bei Pokalspiel

BITBURG. Nach dem ersten Heimspiel in der Liga geht es am kommenden Wochenende für die Eifel-Mosel Bären mit einem Heimspiel im RLP-Pokal weiter. Mit den Rockets kommt ein weiteres Top-Team nach Bitburg.

Der Eishockeystandort Diez/Limburg blickt auf eine lange Eishockey-Tradition zurück. Bis zur Saison 2019/2020 spielten die Rockets in der Regionalliga West. Mit der dortigen Meisterschaft ging es für die Rockets einen Schritt weiter und man stieg in die Oberliga Nord (3. Liga) auf. Dort wurde bis zur letzten Saison gespielt ehe man sich dazu entschloss, sportlich einen Schritt zurückzugehen und künftig wieder in Regionalliga West zu starten. Dies sollte vor allem den Standort und den Nachwuchs sichern.

Diese Planungen wurden jedoch, ähnlich wie bei Neuwied, durch den Ausschluss aus der Regionalliga durchkreuzt. Somit entschlossen sich die Rockets den gleichen Weg wie Neuwied zu gehen und in die BeNe-League zu wechseln. Da man bereits in der Vergangenheit gegen Teams aus Belgien und den Niederlanden gespielt hatte, war dies ein logischer und sinnvoller Schritt. Die Qualität der Rockets hat durch diese Entscheidung keinesfalls gelitten. In der aktuellen Tabelle stehen die Rockets auf Platz eins.

Mit dem Heimspiel gegen die Rockets endet für die Eifel-Mosel Bären ein kräftezehrender und anspruchsvoller Oktober. Vier Spiele in einem Monat gab es für die Bären lange nicht. Wie schon gegen Neuwied sind die Bären auch in diesem Spiel klarer Außenseiter. Dennoch dürfen sich die heimischen Zuschauer auf einen attraktiven Gegner freuen. Gerade in solchen Spielen ist es wichtig, die nötige Unterstützung und Power der eigenen Fans und Zuschauer zu bekommen.

Erstes Bully im RLP-Pokal Spiel gegen die Rockets ist am Sonntag 29.10., um 19.00 Uhr. Einlass in die Eissporthalle Bitburg ist wieder ab 18.30 Uhr. (Quelle: Eifel-Mosel Bären Bitburg)