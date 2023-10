Fahrerflucht: Über bepflanzte Verkehrsinsel gedonnert – Baustellenschild gegen Haus geschleudert

BLIESKASTEL. Im Zeitraum zwischen dem 8.10., 17.00 Uhr, und dem 9.10.2023, 7.00 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Wolfharistraße in Blieskastel-Wolfersheim aus unbekannten Gründen nach links von

der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst eine bepflanzte Verkehrsinsel.

Anschließend prallte das Fahrzeug gegen ein Baustellenschild, welches in der Folge gegen eine Hauswand geschleudert wurde und diese beschädigt hatte. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der flüchtige PKW müsste an der Fahrzeugfront beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Telefon 06841/1060. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)