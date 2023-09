PKW missachtet Vorfahrt von Leichtkraftrad: Krad-Fahrer stürzt – PKW haut einfach ab

LOSHEIM AM SEE. Am Montag, den 25.9.2023, ereignete sich um 14.22 Uhr in Losheim am See in der Haagstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Leichtkraftrads leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher fuhr hierbei mit seinem PKW von dem Gelände der Aral-Tankstelle in die Haagstraße ein und missachtete den Vorrang des Unfallgegners.

Der Fahrer des Leichtkraftrads leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision mit dem PKW zu verhindern. Hierbei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Der Fahrer des PKWs entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er konnte jedoch in der Folge durch die Polizei ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland sucht in diesem Zusammenhang nach Augenzeugen des Verkehrsunfalls und nimmt unter der Telefonnummer 06871/90010 Hinweise entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)