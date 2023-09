Wahnsinn! Wendemanöver mitten auf Autobahn – Mann auf Drogen flüchtet vor Polizei

WALDMOHR. Mit einem Wendemanöver auf der Autobahn ist ein Autofahrer im rheinland-pfälzischen Waldmohr der Polizei zufolge vor einer Kontrolle geflüchtet.

Der 35-Jährige habe nach einer Folgeaufforderung auf der A6 am Morgen unvermittelt seinen Wagen gewendet und sei entgegen der Fahrtrichtung Richtung Saarbrücken gefahren, teilte am Montag die Polizeidirektion Kaiserslautern mit. Der Mann stoppte nach der Abfahrt an der Anschlussstelle Waldmohr das Auto in Vogelbach und flüchtete zu Fuß. Nach kurzem Sprint wurde er dann festgenommen.

Wagen war nicht zugelassen

Die Polizei stellte demnach fest, dass der Wagen nicht zugelassen war und die Kennzeichen im Bereich Kaiserslautern von einem anderen Fahrzeug entfernt worden waren. Zudem stand der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln, wie es hieß. Betäubungsmittel seien auch im Auto gefunden worden. Den 35-Jährigen erwarte ein Strafverfahren.