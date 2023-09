Zeichen des Dankes – Fluthilfe-Medaillen für Einsatzkräfte des Landkreises Bernkastel-Wittlich

PIESPORT. Für ihren Einsatz bezüglich der Flutkatastrophe im Jahr 2021, erhielten über 1.000 Einsatzkräfte in der Piesporter Moselhalle die von der Landesregierung gestiftete „Fluthilfemedaille 2021“.

Im Juli 2021 hat ein Unwetter von bisher nie da gewesenem Ausmaß Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, insbesondere das Ahrtal und unsere Region mit der Kreisstadt Wittlich und der Verbandsgemeinde Wittlich-Land heimgesucht.

Leider waren in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal viele Tote zu beklagen. Darüber hinaus entstanden Schäden an privaten Häusern und an der öffentlichen Infrastruktur in Milliardenhöhe. Wie wichtig das Engagement und die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren, der Rettungs- und Hilfsorganisationen ist, hat sich während der Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 und in der Zeit danach eindringlich gezeigt.

Auszeichnung als Ausdruck des Dankes

Als Ausdruck des Dankes für ihr wertvolles Wirken anlässlich der Flutkatstrophe wurden nun in der Moseltalhalle in Piesport die von der Landesregierung gestiftete „Fluthilfemedaille 2021“ an über 1.000 Einsatzkräfte aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich verliehen. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten erhielten Angehörige von Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Katastrophenschutz und der Rettungshundestaffel Medaillen.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem die Bürgermeister, Brand- und Katastrophenschutzinspekteure, Wehrleiter des Landkreises sowie Vertreter der Kommunalpolitik und des Landesfeuerwehrverbandes teil. Moderiert durch Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch erhielten die Einsatzkräfte von Innenminister Michael Ebling und Landrat Gregor Eibes die Fluthilfemedaille und eine Urkunde. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Blechbläserquintett des Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz.