Frontal-Crash in Luxemburg: PKW gegen vier geparkte Autos geschleudert – Fahrer betrunken

RODANGE. In der route de Luxembourg in Rodange geriet am gestrigen Nachmittag ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto kam. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Unfallfahrer gegen vier weitere, geparkte Autos, welche stark beschädigt wurden.

Im gerammten Wagen wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Strecke komplett gesperrt werden. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, bei demselben verlief der Alkoholtest aber positiv. Der Unfallprotokoll wurde aufgenommen.

Während der Verkehrsregelung näherte sich ein Autofahrer der Unfallstelle wobei die Verkehspolizisten feststellen mussten, dass zwei Wageninsassen nicht angegurtet waren. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer einem Fahrverbot unterliegt, welches er missachtet hatte. Gegen denselben wurde Strafanzeige erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)