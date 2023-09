“Blau-Weiß” Ehrang bringt “Charleys Tante” auf die Theaterbühne – Vorverkauf hat begonnen

TRIER-EHRANG/TRIER-BIEWER. Männer in Frauenkleidern sind immer für Lacher gut. Das war schon 1892 bei der englischen Uraufführung von „Charleys Tante“ so und wird sich 2023 beim Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang auch nicht ändern.

Langeweile kommt beim Ehranger Theaterensemble nie auf. Viel zu schöne und witzige Ideen hat der Verein mit Theaterleiterin Maria Löw. Derzeit wird an dem Stück „Charleys Tante“ gearbeitet, sorgsam geliftet und gehörig aufgebrezelt in altem Glanz, das ab 14. Oktober 2023 flutbedingt in der Ausweichspielstätte, der Mehrweckhalle „Auf der Kipp“ am Biewerbach in Trier-Biewer auf die Bühne gebracht wird.

In dem Drei-Akter von Brandon Thomas, Charleys Tante, der 1892 uraufgeführt wurde und sowohl mit Heinz Rühmann (1956) als auch später mit Peter Alexander (1963) verfilmt wurde, soll Jürgen Haubrich die „Tante“, also ein Mann in Frauenkleidern spielen – wer auch sonst? Gerade die aus der Travestie resultierende Komik macht das Stück so unterhaltsam. Die Hauptrolle ist schon mal brillant besetzt, aber auch für die weiteren Charaktere ist gesorgt: Das Ensemble besteht aus alt gedienten Schauspielern aber auch aus neuen Akteuren. Marion Thurn spielt die reiche Erbtante Donna Annelie d’Alvadores Nachacho Gonzales y Eisenach und auch Dennis Labarbe als Charley sowie Oliver Kirchen als sein bester Freund Peter werden unter anderem mit von der Partie sein. Weitere Rollen werden von René Maes, Julia Löw, Rebecca Hoffmann und Rudi Labarbe besetzt.

„Charleys Tante – davon hat unser Verein schon lange geträumt“, sagt Theaterleiterin Maria Löw, die schon mehrfach als Schauspielerin überzeugte und in ihrer Leitungsfunktion auch als Regisseurin tätig ist. Wann „Charleys Tante“ aufgeführt wird, steht fest: An den Samstagen, 14., 21. und 28. Oktober um 19:00 Uhr sowie am Sonntag, 22. Oktober um 17:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen ab 15:00 Uhr, wird es wieder bunt und schrill zugehen.

„Wir werden ein Feuerwerk aus Melodien und Komödie auf die Zuschauer hernieder prasseln lassen – aber auf die für unseren Verein typische Art mit garantierten Lachanfällen ab der ersten Minute“, verspricht Löw. Der Vorverkauf startet ab Samstag, 16. September, um 10:00 Uhr im „bride to be“ Brautstore, Quinter Straße 57a in Ehrang, danach immer mittwochs von 14:00 bis 17:00 Uhr. Ab 16. September, 12:00 Uhr sind Tickets außerdem online unter www.blau-weiss-ehrang.de/ticketshop sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich. Alle Infos zu Stück und Darstellern unter www.theater-ehrang.de.

Außerdem wirft ein großes Jubiläum seine Schatten voraus: Am Rosenmontag, 12. Februar 2024 zieht der 50. Rosenmontagszug durch die Straßen von Ehrang. Grund genug für den Theater- und Karnevalsverein, der wechselseitig mit der KG Rot Weiß Ehrang als Veranstalter auftritt und ihn 2024 turnusmäßig organisiert, für dieses Ereignis einen besonderen Jubiläumspin zu gestalten. Finanziert wurde der Pin von Thomas Müller, Inhaber eines in Ehrang ortsansässigen Reisebüros, und Wladimir Pojanow vom lokalen Lebensmittelmarkt. Der Pin ist an allen Vorstellungsterminen zum Preis von 4,00 Euro erhältlich.

Über den aktuellen Stand der Proben und vieles mehr informiert der Verein auch auf facebook und Instagram (@blauweissehrang).

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. wurde 1909 gegründet und ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 570 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang)