RLP: Biker (18) kollidiert mit entgegenkommendem PKW – schwerverletzt mit Rettungshubschrauber abtransportiert

HAHNSTÄTTEN. Am 16.9.2023, gegen 16 Uhr, kam es auf der B274 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.

Der 18-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Motorrad die B274 aus Zollhaus kommend, als er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in einen entgegenkommenden PKW prallte. Der Motorradfahrer wurde zurück auf die Straße geschleudert. Schwer verletzt wurde er schließlich durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Der 57-jährige PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen war das Motorrad nicht angemeldet, zudem dürfte der 18-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein. (Quelle: Polizeidirektion Montabaur)