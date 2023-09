HOLLERICH/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde am am heuten Freitagnachmittag, 15.09.23, am Ufer eines Baches in Luxemburg-Hollerich eine männliche Leiche gefunden.

Der 59-jährige Mann konnte identifiziert werden.

Es konnten keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung festgestellt werden. Um die genaue Todesursache festzustellen wurde von der Staatsanwaltschaft eine Autopsie beantragt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.