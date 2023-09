Auf der falschen Fahrspur unterwegs: Polizei Bitburg stoppt sturzbetrunkene Autofahrer – Promillewerte überraschen

BITBURG. Am vergangenen Wochenende wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg mehrere Trunkenheitsfahrten und Fahrten ohne Fahrerlaubnis festgestellt. In zwei Fällen wurden besonders hohe Blutalkoholwerte festgestellt.

Am Samstagabend meldete ein Anwohner aus Fließem um 20.20 Uhr, dass ein offensichtlich stark betrunkener Mann mit seinem PKW durch den Ort fahre. Der 68-jährige Fahrzeugführer wurde eindeutig identifiziert und wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift in Fließem angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,09 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

In der Nacht zum Sonntag kam einer Streifenwagenbesatzung in der Mötscher Straße in Bitburg ein PKW auf der falschen Fahrspur entgegen. Der 22-jährige Fahrzeugführer wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (Polizeidirektion Wittlich)