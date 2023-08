Empfänger rastet aus: Paketbote beleidigt und Treppe herunter geschubst

WÖRTH AM RHEIN. Ein Paketbote ist in Wörth am Rhein vom Empfänger eines Pakets beleidigt und die Treppe herunter geschubst worden.

Anschließend habe der Mann die Haustür so fest zugeschlagen, dass der Glaseinsatz geplatzt und der Zusteller Schnittverletzungen an den Händen erlitten habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Paketbote musste den Angaben zufolge aber nicht medizinisch versorgt werden.

Der Grund für die Attacke des Paketempfängers am Dienstagmittag war zunächst unklar. Den Angaben zufolge verhielt sich der Mann auch gegenüber der alarmierten Polizei aggressiv. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.