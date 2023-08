Vulkaneifel: Hochmotorisierter PKW zerstört Wiese durch Driften – Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

KELBERG-ZERMÜLLEN. Am Samstag, den 26.8.2023, wurde der Polizeiinspektion Daun gegen 19.23 Uhr mitgeteilt, dass ein Fahrzeugführer eines hochmotorisierten BMW auf einer an einem Wirtschaftsweg angrenzenden Wiese in Kelberg-Zermüllen am Driften sei und somit die Wiesenfläche stark beschädigen würde.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun konnte der 24-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Die durch einen Zeugen gemeldeten Beschädigungen konnten bestätigt werden.

Den 24-jährigen spanischen Staatsangehörigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)