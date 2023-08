Vulkaneifel: 66-Jähriger Biker von PKW-Fahrer übersehen – Motorrad kollidiert mit Auto

BIRRESBORN. Am gestrigen Samstag ereignete sich in der Gerolsteiner Straße in Birresborn gegen 18.00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW.

Ein 31-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Gerolstein beabsichtigte, von einem Privatgrundstück auf die Gerolsteiner Straße einzufahren, und übersah hierbei offenbar den heranfahrenden Motorradfahrer.

Der 66-jährige Motorradfahrer erkannte offenbar die Gefahrensituation und leitete eine Notbremsung ein, durch welche er jedoch stürzte.

Das Motorrad kollidierte mit dem PKW. Der 66-jährige selbst konnte die Kollision mit dem PKW noch verhindern und erlitt glücklicher Weise lediglich Prellungen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)