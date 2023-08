Hunsrück: Motorradfahrer stürzt in der Kurve – 67-Jähriger bei Morbach schwer verletzt

MORBACH-MERSCHEID. Wie die Polizei in Morbach mitteilt, ereignete sich am Mittwoch, 23.08.2023, auf der K 80 im Bereich Morbach, in der Gemarkung Merscheid, gegen 17:25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Motorradfahrer befuhr die K 80 in Richtung Morbach, als er in einer Linkskurve mutmaßlich wegen eines individuellen Fahrfehlers stürzte.

Bei dem Sturz wurde der Mann so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden musste.

Am Motorrad dürfte durch den Unfall ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden sein.

Für die Unfallaufnahme wurde die K 80 von den Einsatzkräften für rund 30 Minuten vollgesperrt. Im Einsatz vor Ort befanden sich Kräfte des DRK, die Besatzung eines Rettungshubschraubers und eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Morbach.