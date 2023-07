++ Endlich geht’s wieder los! Eintracht Trier empfängt Ludwigshafen zum Saisonstart ++

TRIER. Endlich hat das Warten ein Ende: Zum Saisonauftakt empfängt die Trierer Eintracht am Samstagmittag den FC Arminia 03 Ludwigshafen- Anstoß am 1. Spieltag ist um 14:00 Uhr im Moselstadion.

Die Ausgangslage der Eintracht

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest möchte die Eintracht einen guten Start hinlegen. Das übergeordnete Ziel ist mit dem Wiederaufstieg klar definiert. Die Mannschaft ist in weiten Teilen zusammengeblieben. Neben Daniel Hammel wurden auch Jan-Lucas Dorow, Niklas Linke, Mateo Biondic, Mohammad Rashidi, Maxim Burghardt, Maximilian Uhlig, Vladyslav Zaporozhets als Nezugänge für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

Der Gegner Arminia Ludwigshafen

Seit dem letzten Sommer ist Andreas Brill der neue Cheftrainer bei Arminia Ludwigshafen. Der 37-Jährige war vorher Co-Trainer in Ludwigshafen und davor beim 1. FC 08 Haßloch in der Bezirksliga. Nachdem man in der letzten Saison in der Abstiegsrunde der Oberliga den Klassenerhalt sichern konnte, will man diesmal eine etwas ruhigere Saison haben. Helfen soll dabei Steffen Straub vom FV Dudenhofen. Der 29-jährige Linksaußen war in seiner Karriere schon für einige Vereine in der Regionalliga aktiv und kam dort in 178 Spielen zum Einsatz, unter anderem für die TSG Hoffenheim, Astoria Walldorf, Waldhof Mannheim und Wormatia Worms. Auch der zentrale Mittelfeldspieler Wal Fall soll eine Führungsrolle in der Mannschaft einnehmen. Er wurde unter anderem in der Jugend vom FSV Mainz 05 ausgebildet und spielte seit sieben Jahren in Nordamerika. Zuletzt war er allerdings mehr als ein Jahr lang vereinslos.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier und Mohammad Rashidi (beide Aufbautraining) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Thomas Klasen

„Wir wollen mit einem erfolgreichen Auftaktspiel die Fans sofort mitnehmen und eine Euphorie entfachen, die uns bestenfalls gleich durch die erste englische Woche der Saison tragen wird.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der FC Arminia 03 Ludwigshafen 4-mal aufeinander. Das letzte Duell beider Mannschaften gewann der SVE mit 3:2. Die Treffer für die Eintracht erzielten Sven König und Dominik Kinscher. Das Spiel wird geleitet vom unparteiischen Niclas Zemke. Ihm assistieren Julian Marx und Maximilian Fischer.