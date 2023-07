Kernscheid: Bohnenberg wegen Bauarbeiten bis in den September vollgesperrt

TRIER-KERNSCHEID. Im Zuge der Bauarbeiten für eine neue Trinkwassertransportleitung vom Wasserwerk Irsch nach Mariahof, verläuft ein Bauabschnitt durch die Ortslage Kernscheid.

Ab Montag, 24. Juli wird ein Teil des Stadtteils daher vollgesperrt. Betroffen ist dabei der gesamte Bohnenberg, über die Ortseinfahrt, bis zur Kreuzung Bohnenberg/Auf der Redoute. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Jakob-Kneip-Straße auf den Kernscheider Höhenweg umgeleitet. Fußgänger können die Baumaßnahme umgehen. Die aus Richtung Irsch kommenden Busse der Linien 7 und 84 mit dem Ziel Trierer Hafen bzw. Hauptbahnhof fahren bis zur Haltestelle Irscher Mühle die gewohnte Route und werden anschließend über die L143 und die Riesling-Weinstraße zurückgeleitet. Die Haltestelle Tiergarten in Richtung Kernscheid wird an die Haltestelle Tiergarten der Linie 6 um 80 Meter nach vorne verlegt.

Arbeiten dauern bis 1. Sempembr 2023 an

Ein Anruf-Sammel-Taxi bedient für den Zeitraum der Maßnahme sämtliche Haltestellen in der Ortslage Kernscheid und auf der Hill. Das Sammel-Taxi muss mindestens 30 Minuten vor Fahrtbeginn über die 0651 / 717-3333 bestellt werden. Die Pauschale von 2,50 Euro für das Sammeltaxi entfällt, der Umstieg zum Linienverkehr erfolgt an der Haltestelle Tiergarten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 1. September 2023 an.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.