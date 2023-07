SPD-Landeschef Lewentz will sich zu erneuter Kandidatur äußern

MAINZ. Der rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz wird sich am Freitag kommender Woche (21. Juli) dazu äußern, ob er beim Parteitag Anfang November noch einmal für das Amt kandidiert. Beobachter gehen davon aus, dass der 60-Jährige, der seit 2012 an der Spitze der Partei steht, erneut kandidieren wird.

Gegenkandidaten werden nicht erwartet. Lewentz hatte angekündigt, sich noch vor der Sommerpause zu äußern, ob er noch einmal antritt. In der Partei heißt es seit Monaten unisono, wenn Lewentz noch einmal kandidiere, werde er auch gewählt werden. Die rheinland-pfälzische SPD stellt an dem Freitag zugleich auch vor, wie sie in die Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni 2024 ziehen will. (Quelle: dpa)