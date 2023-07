++ Update: Großbrand in Wittlich – Polizei mit Wasserwerfern vor Ort, Landwirte unterstützen! ++

WITTLICH. Eine hohe schwarze Rauchsäule, laute Sirenen und jeden Menge Blaulicht! Im Wittlicher Gewerbegebiet kommt es seit Montagmittag zu einem Feuerwehr-Großeinsatz. Zahlreiche Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis sind im Einsatz.

Heftige Bilder und Videos am Montaggmittag aus dem Wittlicher Gewerbegebiet! Eine riesige, schwarze Rauchsäule steigt über dem Gebäude eines Autohändlers in der Gottlieb-Daimler Straße in den Himmel. Das Gebäude brennt lichterloh!

Aktuell ist die Polizei mit Wasserwerfern sowie die Feuerwehren mit Drehleitern vor Ort – das Feuer sei größtenteils aus – jedoch befinden sich noch einzelne großflächige Brandherde innerhalb des Gebäudes. Unter anderem löscht die Feuerwehr dort mit Lösch-Schaum.

Ein besonderer Dank gilt auch den örtlichen Landwirten welche mit Wasserbehältern die Einsatzarbeiten unterstützen.